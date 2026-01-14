Не костюм, а настроение: фото человека-елки на станции метро «Котельники» собрало положительные отзывы
REGIONS: на станции метро Котельники заметили человека в костюме елки
Фото: [REGIONS/Роман Малышенко]
Накануне Старого Нового года в Котельниках произошло забавное событие. На платформе станции метро «Котельники» пассажиры увидели человека, одетого в костюм новогодней елки. Фотография моментально распространилась в местных соцсетях, вызвав улыбки и активное обсуждение, сообщил REGIONS.
Неизвестный в зеленом наряде, декорированном мишурой и игрушками, спокойно дожидался поезда, став невольной иллюстрацией к смене праздничного цикла. Забавный случай для многих горожан стал теплым и запоминающимся моментом, который продлил новогоднюю атмосферу. Он напомнил, что праздничное настроение и юмор можно найти в самых простых ситуациях, даже в ожидании метро.
«Так что если вам кажется, что магия Нового года потихоньку исчезает, присмотритесь повнимательнее. Возможно, она просто переоделась в костюм и уехала на поезде, чтобы устроить праздник кому-то еще», — с улыбкой отметила жительница Котельников Евгения.
