«Не козел, а козлина»: Не все россияне стали на сторону школьника, которого оскорбили

В Приморском крае еще 10 октября произошел конфликт между учеником 10 класса и заместителем директора по административно-хозяйственной части. До сих пор ссора имеет резонанс.

В сети есть видео, на котором заместитель директора называет старшеклассника козлом. Это слово она повторяет неоднократно. Причина ссоры неизвестна.

Бабушка подростка написала жалобу в прокуратуру. Женщина требует, чтобы педагога привлекли к ответственности за оскорбление учащегося школы. Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов проверят поведение одновременно двух участников конфликта. Комиссия по делам несовершеннолетних разберется, не мог ли подросток спровоцировать учителя. Также проверят компетентность педагога.

Пользователи социальных сетей неоднозначно оценили поступок учителя и старшеклассника. Многие люди стали осуждать именно школьника, сообщает vostokmedia.com.

«Он не козел. А козлина».

«В отношении родителей провести проверку, там явно что-то пошло не так. Разговор на повышенных тонах со стороны «козла» должен заинтересовать органы опеки и полиции. Кто-то ему должен объяснить, как себя вести со взрослыми».

Поступок бабушки вызвал непонимание у некоторых россиян. Так, один из пользователей высказал мнение, что из-за оскорбления не стоит обращаться в полицию, можно решать все в стенах школьного учреждения.

«Конечно, это не тот случай, когда надо обращаться в прокуратуру. Нужно было иначе поставить этого зама на место».

Тут бабушка 100% не права. Кто-то скажет, что нежные стали сейчас детки, но, может, он и не обиделся особо, а бабуля тут хай подняла. Не стоит из-за такого в полицию обращаться. Тем более, сажать в тюрьму, даже если не права завхоз».

Ранее в Волгоградской области школьник осознанно подарил на день учителя педагогу две гвоздики.