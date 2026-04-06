«Не квадратные кварталы, а геометрически сложные дома»: как изменится берег Томи в Кемерове

Губернатор Кузбасса Илья Середюк проинформировал, что на берегу Томи в Кемерове появится новый креативный кластер, сообщил VSE42.RU .

По информации издания, ведущие архитекторы России уже подготовили свое видение проекта. В него войдут современное жилье, университет и креативные пространства.

По данным издания, проектировщики предлагают отказаться от «квадратных» кварталов в пользу геометрически сложных домов. Самые высокие здания — до 30 этажей — расположатся по краям, а в центре высота застройки будет ниже. Также в планах — создание эко-набережной, украшение фасадов с помощью 3D-печати и разбивка вертикальных садов для прогулок.

«Сейчас ведем разработку концепции „Города Талантов“. Он расположится рядом с президентским кадетским училищем», — отметил глава региона.

Губернатор рассказал, какие задачи были поставлены перед архитекторами. По его данным, специалистам предстояло решить несколько ключевых вопросов: принять во внимание рельеф и ландшафт местного берега, гармонично интегрировать новую застройку в окружающую среду, обеспечить связь с парком и набережной и создать комфортные пути для пешеходов.

