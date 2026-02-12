Не МАХом единым: кто заменит Telegram в случае жестких ограничений?

Роскомнадзор подтвердил введение новых ограничений в работе мессенджера Telegram. В распоряжении пользователей из России есть ряд мессенджеров, которые могут стать альтернативой Telegram, сообщил gorod55.ru.

По информации издания, отечественная платформа «Макс» уверенно закрепляется в статусе главного аналога Telegram — ее аудитория уже приближается к 50 млн пользователей. Сервис предоставляет полный базовый набор: бесплатные голосовые и видеовызовы, групповые и личные чаты, реакции, стикеры и пересылку тяжелых файлов — до 4 гигабайт.

«VK-мессенджер рассчитан на пользователей экосистемы "ВКонтакте". Здесь тоже можно переписываться, звонить и отправлять файлы, причем доступны как веб-версия, так и мобильное приложение», — сообщил gorod55.ru.

По данным издания, «ТамТам» — еще один отечественный мессенджер, который принадлежит VK. При его помощи можно отправлять сообщения и файлы, совершать звонки. Мессенджер работает в веб-формате, сохраняет переписки в облаке, в автоматическом формате оптимизирует качество связи. Риск блокировки мессенджера небольшой.

«Imo — мессенджер, который можно использовать прямо в браузере, ничего не скачивая и не устанавливая», — указано в материале.

По информации издания, корпоративный мессенджер от «Яндекса» поддерживает полноформатное общение в личных и групповых чатах, позволяет создавать публичные каналы для массовых уведомлений и вести аудио- и видеоконференции с участием до 40 человек.

«"Пачка". Корпоративный мессенджер от компании "Примавера", созданный с расчетом на легкую интеграцию в бизнес-системы», — узнал корреспондент «Города55».

Кроме того, россиянам доступны мессенджеры, которые разработали иностранные специалисты. Они функционируют в разных странах. Например, Session (Австралия) или BiP (Турция).

Ранее сообщалось, что в Telegram обнаружили новую схему кражи аккаунтов через мини-приложения

Редакция не призывает переходить в альтернативные мессенджеры или использовать дополнительное программное обеспечение. Материал создан исключительно в информационных и развлекательных целях.