Ультиматум для Павла Дурова: Роскомнадзор пояснил причины затяжной атаки на популярный мессенджер

Роскомнадзор официально подтвердил реализацию стратегии по последовательному ограничению работы мессенджера Telegram на территории Российской Федерации. В ведомстве пояснили, что данные меры принимаются в ответ на систематическое игнорирование администрацией сервиса норм отечественного законодательства и невыполнение требований по защите граждан от преступных посягательств. Об этом сообщает «РБК».

Представители регулятора подчеркнули, что еще в августе 2025 года интернет-ресурсы были предупреждены о возможности применения постепенных блокировок. На текущий момент Telegram не устранил выявленные нарушения: персональные данные россиян остаются без должной защиты, а на платформе отсутствуют эффективные инструменты для борьбы с мошенничеством и распространением террористического контента.

В Роскомнадзоре отметили, что государство сохраняет открытость к сотрудничеству с любыми иностранными сервисами, однако ключевым условием их присутствия на рынке остается строгое соблюдение законов страны. Ограничения носят обратимый характер и могут быть сняты в случае полного выполнения предписаний. Пользователи уже фиксируют значительное замедление загрузки медиафайлов и невозможность совершения голосовых вызовов, что является частью утвержденного плана по принуждению платформы к правовому взаимодействию.

Ранее российском сегменте интернета была зафиксирована полная остановка работы видеохостинга YouTube.