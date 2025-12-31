Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала высказал мнение, что украинский конфликт переходит в завершающую стадию, сообщило РИА Новости. Эксперт аргументировал позицию.

«Конфликт на Украине вступает в решающую фазу», — высказал мнение эксперт.

По мнению эксперта, линия фронта будет продолжать сдвигаться все дальше на запад. В настоящее время наступил период, когда изменить ход событий уже невозможно. Подполковник отметил, что граждане Украины не хотят добровольно выполнять боевые задачи в зоне СВО. Многие мужчины, которых направили принудительно, дезертируют. Украинская армия постепенно ослабевает.

«Многие погибли и ранены. В итоге численность ВСУ ежедневно сокращается», — отметил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

Эксперт отметил возрастающие темпы наступления Армии России. В 2025 году, по мнению подполковника, не было ни одного населенного пункта, где ВСУ смогли бы достойно отбить атаку ВС РФ. Дэниел Дэвис уверен, что нынешняя ситуация — это последствие освобождения Артемовска Армией России в 2023 году. Исторический момент стал точкой невозврата.

«Оглядываясь назад, мы понимаем, что переломный момент настал после битвы за Артемовск в 2023 году и уж точно после неудачного наступления ВСУ в 2023 году», — рассказал подполковник.

По данным Минобороны, за последние сутки ВС РФ освободили два населенных пункта, которые находятся в Харьковской и Запорожской областях.

