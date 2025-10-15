«Не может быть двойных стандартов»: в Ассоциации ветеранов СВО прокомментировали инцидент с главой Кинельского района

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в мессенджере МАХ назвал причину эмоционального поведения во время беседы с главой Кинельского района. По информации главы области, глава района проигнорировал необходимость бережно отнестись к камню, который не убрали после закладки памятника ветеранам ВОВ.

Руководитель Ассоциации ветеранов СВО Самарской области Денис Михайлин проинформировал, что единомышленники связались с представителями Ассоциации ветеранов СВО Кинельского района и обсудили ситуацию. Общественники уверены, что граждане обязаны защищать память защитников Великой Отечественной войны. Особенно важно демонстрировать уважительное отношение к героям перед молодым поколением.

«Здесь не может быть двойных стандартов или сомнений: сохранение исторической правды и патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из важнейших задач нашего времени», — отметил Денис Михайлин.

Спикер высказал мнение, что люди, которые не разделяют данную точку зрения, не имеют право занимать руководящие должности в правительственной сфере. Общественники не допустят, чтобы к подвигу героев времен ВОВ было неуважительное отношение.

Ранее сообщалось, что глава района Самарской области не выделил 250 тыс. руб. на памятник героям ВОВ.