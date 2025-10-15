«Уволен *****»: вскрылись шокирующие подробности отставки главы Кинельского района Самарской области

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время проверки объектов в Кинельском районе предложил местному главе уволиться, вернее, в буквальном смысле послал его. При чем ролик с отборным матом губернатора распространился по Сети, давая пользователям повод задуматься: а не пиар ли? Жидкова отставка не просто обидела — его госпитализировали в больницу с гипертоническим кризом. Федорищев объяснил жесткую позицию в отношении местного чиновника. По его словам, Жидков пренебрежительно отнесся к памяти героев Великой Отечественной войны.

«Отдельно про отношение к самому важному — памяти о героях. Сегодня в Кинельском районе, на задворках школы, в осенней грязи, увидел камень с разбитой мемориальной табличкой. "На этом месте будет воздвигнут обелиск нашим землякам — участникам Великой Отечественной войны". Глава района посчитал, что это "просто камень". А значит, может лежать как мусор. Можно исправить недостаток компетенций, опыта, знаний. Но если в душе вот такое отношение к нашим героям — это край. Слишком эмоционально? Да. Уволен", — написал Федорищев.

Сам Жидков в разговоре с Mash объяснил, что «про этот камень вообще не знал». Он заявил, что камень изначально стоял в парке как заготовка под памятник участникам ВОВ, потом его перенесли к школе, чтобы использовать для музеев, а табличку просто забыли снять. При этом многое в истории не сходится. Как выяснилось, Жидков вполне мог установить новый памятник уже давно — смету и проект в районную администрацию направляли ежегодно с 2019-го, рассказала руководитель местного ритуального агентства интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Но почему-то чиновник не сделал этого, проигнорировав все предложения.

Другие районы Самарской области откликнулись и уже установили у себя памятники, отметила Иванова. Так, новый мемориал, посвященный героям-освободителям, открыли в конце сентября в селе Екатериновка Приволжского района, расположенном в 150 км от Самары, когда от Кинеля до областной столицы ехать всего 43 км. Однако это не стало подспорьем для Жидкова в установке памятника.

По словам Ивановой, стоимость нового мемориала обошлась бы главе Кинельского района в 250 тыс. рублей, которые, конечно, он бы не стал платить из собственного кармана.

Фото: [ Юлия Иванова ]

«Он мог запросить финансирование, его выдают. Другие поселения же ставили, мы их изготавливаем каждый год», — заявила Юлия.

Какая судьба ожидает Жидкова — еще не ясно. Некоторые полагают, что снять его с должности губернатор не сможет, так как чиновник победил на выборах, в таком случае возможно увольнение лишь по статье. Однако вопрос: захотят ли жители Кинельского района оставить главу после вскрывшихся подробностей?

