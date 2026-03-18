Не облучение, но магнит: почему металл летит в томограф, а татуировки могут гореть — врач рассказал об МРТ

Врач-терапевт высшей категории, токсиколог и научный журналист Алексей Водовозов на лекции в ВДНХ разобрал популярные мифы о магнитно-резонансной томографии и объяснил, что в них правда, а что — вымысел.

«Недавно мне попалось на глаза письмо, которое кто-то распространял по почтовым ящикам. МРТ в нем описывали едва ли не как инструмент тотального уничтожения человека. Гарантированное разрушение духовных и волевых структур, сломленный дух, парализованная воля — и это в лучшем случае, если пациент вообще выживет», — эксперт объяснил актуальность темы.

Эксперт рассказал, что магнитное поле Земли — около 25–65 микротесла. В стандартном томографе — до полутора тесла. Разница в миллион раз, но ткани человека от этого не разрушаются. Зато металлические предметы буквально летят в сторону аппарата.

«Несмотря на такую мощность, никакого разрушения тканей не происходит. Но и суперспособности у человека, к сожалению, тоже не появляются. Зато есть другой, вполне реальный эффект. Из-за этого мощнейшего поля в сторону томографа буквально летит все металлическое. Абсолютно все», — пояснил специалист.

По мнению специалиста, опасность подстерегает даже тех, у кого есть татуировки. Некоторые чернила, особенно черные, содержат микрочастицы металла. Во время процедуры они могут нагреваться, вызывая ожоги. Если рисунок крупный, он буквально будет пытаться «выйти» из кожи.

«Если в теле человека есть какие-либо конструкции или предметы (кардиостимуляторы, инсулиновые помпы, нейростимуляторы и многие другие), способные реагировать на магнитное поле, то МРТ для него закрыто. Совсем», — пояснил эксперт.

Врач подчеркивает: список противопоказаний к МРТ — не формальность, а вопрос жизни и смерти. В истории есть случаи с летальным исходом. Поэтому перед исследованием обязательно нужно предупреждать специалиста обо всех нюансах.

Ранее онколог-химиотерапевт Олькин рассказал о шансах Лерчек и методах лечения при четвертой стадии рака желудка.