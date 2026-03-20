Не охота, а необходимость: почему диких зверей пришлось ликвидировать у населенных пунктов Шатуры

В Шатурском районе охотники провели вынужденную операцию по отстрелу трех волков. Хищники были замечены между деревнями Голынино и Шмели — слишком близко к жилым домам, сообщил REGIONS.

По информации издания, волки появляются в этих местах не впервые, но на этот раз они подошли вплотную к населенным пунктам. Такая близость к человеческому жилью вызывает серьезную тревогу. Дикие звери, утратившие страх перед людьми, начинают искать пропитание у домов, подвергая опасности домашних животных и скот.

По данным издания, если хищники обоснуются вблизи деревень, угроза станет постоянной. По этой причине и были приняты жесткие, но необходимые меры. Отстрел в таких ситуациях — не охота ради развлечения, а единственный способ быстро ликвидировать угрозу и не дать волкам освоиться на новой территории.

