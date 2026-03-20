«Спрячь лицо от Бога»: как гурманы объясняют ритуал поедания овсянок, прилетевших в Бронницы

При упоминании слова «овсянка» у большинства всплывает в памяти овсяная каша «Геркулес», затем — образ Бэрримора из «Собаки Баскервилей», и лишь после этого в сознании возникает маленькая птичка с одноименным названием. От воробья ее отличают более длинный хвост, лимонно-желтое оперение и мелодичное пение. Пока жители подмосковных Бронниц наслаждаются трелями этих пернатых, REGIONS рассказывает , почему на овсянок веками охотились гурманы и шеф-повара.

«Продолжаю птичью тему — сегодня в объективе овсянка. Певчая птица размером с воробья, чуть больше. Яркая, фотографировать ее одно удовольствие. А как поет! Глядя на нее душа тоже начинает петь!» — комментирует встречу с пташкой Константин Кошелев, бронницкий краевед, исследователь леса и фотограф.

По информации издания, птица из семейства овсянковых обитает по всему северу Евразии — от Испании на западе до Скандинавии на севере и Монголии на востоке. Изолированная популяция встречается также в Алжире. Зиму садовые овсянки проводят в Африке, южнее Сахары. Однако те, кто летит на юг через Западную Европу, рискуют не добраться до места.

Фото: [ личный архив Константина Кошелева ]

Овсянок едят горячими: птицу берут за голову, отправляют в рот и съедают целиком, оставляя лишь клюв и крупные кости. Традиция, зародившаяся в XVIII веке, предписывает во время трапезы накрывать голову крахмальной салфеткой. Объясняют это по-разному: салфетка сохраняет аромат, позволяет изящно избавиться от костей или прячет лицо едока от Бога, который вряд ли одобряет поедание певчих птиц.

