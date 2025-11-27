«Не осталось ничего»: данные МЧС о пожаре в Кузбассе отличаются от публикаций в соцсетях

В Кузбассе спасатели ликвидировали возгорание на территории частного дома. Данные МЧС Кузбасса о последствиях пожара отличаются от информации из соцсетей, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, инцидент активно комментировали в соцсетях очевидцы. По их словам, пожар начался в котельной. Через 10 минут огонь полыхал во всем доме. Автор сообщения рассказала, что успела выскочить из дома вместе с ребенком. По словам потерпевшей, сгорело все.

«Не осталось ничего», — написала автор сообщения.

Автор сообщения в соцсети написала, что в результате пожара никто не пострадал. В пресс-службе МЧС Кузбасса корреспонденту «Сибдепо» подтвердили, что жильцы остались живы. До прибытия спасателей из горящего здания самостоятельно эвакуировались три человека.

По информации издания, официальные данные о последствиях пожара отличаются от информации очевидцев. В здании была деревянная крыша. Она сгорела полностью, после чего обрушилась. Однако стены дома обгорели частично. Специалисты предварительное установили, что возгорание стало последствием нарушения правил эксплуатации печи. Площадь пожара составила 56 кв. м.

Ранее сообщалось, что число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 36 человек.