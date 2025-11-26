Пожар в Гонконге унес 36 жизней: число жертв трагедии в жилом комплексе продолжает расти

Число погибших при масштабном пожаре в Гонконге выросло до 36 человек. Еще 29 пострадавших госпитализированы, семеро из них находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает портал HK01.

Число погибших в результате пожара в гонконгском жилом комплексе Wang Fuk Court достигло 36 человек. Об этом сообщил глава администрации особого района Джон Ли.

Инцидент произошел в среду, когда огонь охватил все восемь зданий жилого комплекса. По последним данным, 29 пострадавших были доставлены в больницы, семеро из них находятся в критическом состоянии. Власти подтвердили, что связь не установлена с 279 людьми, что значительно усложняет оценку окончательных масштабов трагедии.

