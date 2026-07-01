В Минэнерго рассказали о ликвидации последствий инцидента с электричеством в Люберцах

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов рассказал, что в Люберцах оперативно ликвидируют последствия технологического инцидента, который произошел в среду, 1 июля, на подстанции Красново примерно в 10:00. В результате этого была отключена 301 трансформаторная подстанция, которые обслуживают 88 тыс. жителей и 73 социально-значимых объектов. Оперативный перевод нагрузки уже позволил запитать большую часть потребителей.

«На 11:45 из 88 тыс. жителей было запитано уже 50 тыс. По состоянию на 12:00 13 тыс. жителей оставались без электроэнергии, все социально-значимые объекты были подключены к электрической энергии — это котельные, ВЗУ, канализационные станции, больницы, роддом. Проблем и опасений нет», — сказал министр.

По его словам, 40 бригад «Россетей» и «Мособлэнерго» проводят все необходимые работы, в них задействованы 120 человек. Для того, чтобы запитать остальных потребителей, используются 90 резервных источников снабжения электрической энергии. Министр подчеркнул, что к 15:00, максимум к 16:00 будут запитаны все потребители. К концу дня работы на подстанции планируется завершить.

«На данный момент горение уже ликвидировано. Проводится оперативное переключение», — добавил он.

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