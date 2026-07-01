Младшая сестра Жанны Фриске показала постройневшее тело в купальнике

Наталья Фриске, младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске, поделилась с поклонниками результатами своего преображения, передает Super. Артистка опубликовала в социальных сетях коллаж из двух фотографий в купальнике, наглядно демонстрирующих изменения в фигуре.

Фото: [ соцсети ]

По словам Натальи, за два месяца ей удалось сбросить 11 кг. При этом она призналась, что раньше скептически относилась к подобным методам похудения, называя их «химией» и способом «для ленивых». Однако, когда весы перестали двигаться с мертвой точки, она решила изучить вопрос глубже и изменить подход к своему телу.

Фриске-младшая объяснила, что в основе преображения лежит специальная терапия, включающая инъекции, которые обычно назначают людям с ожирением или нарушениями обмена веществ. Все процедуры проходили под строгим контролем специалистов в клинических условиях.

Наталья подчеркнула, что не прибегала к голодовкам и жестким диетам. Вместо этого она доверилась профессионалам, и результат не заставил себя ждать. Сейчас она чувствует себя значительно лучше и увереннее.

Ранее стало известно о болезни матери Жанны Фриске.