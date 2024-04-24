Не пить воду из фонтанов детей и взрослых призвал сотрудник МУП «ВПЭС» Никитенко

Начальник службы обслуживания фонтанов МУП «ВПЭС» Юрий Никитенко рассказал, как шаловливое поведение детей вредит работе городских фонтанов и негативно отражается на здоровье самих ребят, сообщает vostokmedia.com .

Юрий Никитенко отметил, что часто дети пьют воду из городских фонтанов. Удивительно, что также поступают и некоторые взрослые. Эксперт призвал отказаться от вредной привычки. Вода в фонтанах постоянно циркулирует. Ее меняют в зависимости от степени загрязнения. Происходит это примерно раз в две недели. Воду сливают, чаши фонтанов моют и снова заполняют.

«Представляете, что пьют дети? Да и вы хотели бы пить это?» — отметил Юрий Никитенко, начальник службы обслуживания фонтанов МУП «ВПЭС».

Еще одна проблема — это тяга горожан к форсункам, которые они любят покрутить. Люди залезают в сам фонтан и крутят их. Часто форсунки ломаются. Сотрудникам приходится их ремонтировать.

Юрий Никитенко также призвал не лить никакую жидкость в фонтан. Горожане любят так делать, чтобы образовалась пена. Часто фотографируются на фоне пенной воды и быстро уходят, чтобы не нести ответственность.

«А мы сливаем воду, замываем, заново заполняем систему… И это не пятиминутное дело», — пояснил Юрий Никитенко.

Ранее мы сообщали, что в Киеве отказались включать в этом году фонтаны из-за отсутствия денег на их содержание.