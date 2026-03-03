Не платил зарплату и забыл про расчет: в Кузбассе работодателя заставили ответить рублем

Россиянин проинформировал прокуратуру о невыплате заработной платы. Сотрудники правоохранительных органов добились, чтобы права гражданина были восстановлены, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, инцидент произошел в Кузбассе. Телеграм-канал СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу проинформировал, что сумма задолженности составила порядка 40 тыс. руб. Работодатель проигнорировал законную необходимость выплачивать деньги за выполненную работу в период с ноября по декабрь 2025 года. После увольнения окончательный расчет также произведен не был.

«Гражданин сообщил о нарушении его трудовых прав руководством коммерческой организации, выразившемся в невыплате заработной платы (ст. 145.1 УК РФ)», — указано в сообщении ведомства.

По данным ведомства, сотрудник Следственного комитета провел все необходимые мероприятия для защиты нарушенных прав гражданина. Благодаря настойчивой позиции ведомства, трудовые права работника частной организации были полностью восстановлены, а накопленный долг по зарплате выплачен целиком. После завершения проверки было вынесено соответствующее процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что аналитики зафиксировали рост вакансий для руководителей почти на четверть.