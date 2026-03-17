Не по собственному желанию? Прокуратура добилась изменения формулировки увольнения депутата — в деле есть новые детали

Депутат Волгоградской облдумы Станислав Коротков был отстранен от полномочий по собственному желанию. В региональной прокуратуре обратились в суд с требованиям признать решение незаконным. Суд принял во внимание доводы прокуратуры и внес изменения в формулировку увольнения. Источники считают, что история должна была закончиться именно так, сообщили novostivolgograda.ru.

По информации источника, в неофициальных разговорах фигурируют серьезные финансовые обстоятельства, связанные с бывшим депутатом и его окружением. Речь, в частности, идет о крупной задолженности перед коммерческим банком. Однако на данный момент эти сведения не имеют официального подтверждения и не фигурируют в материалах поданных исков.

Собеседники, погруженные в региональную политическую повестку, признаются: такой исход предсказывали давно. По их оценкам, Станислав Коротков так и не стал органичной частью системы. Его присутствие в парламенте объясняли прежде всего наличием финансовых возможностей, а не реальной интеграцией в элиту.

«Есть данные, что он вносил деньги на выборы, умело организовывал избирателей в Кировском районе. Что касается бизнеса, то в Думе им занимаются многие, и многие занимают руководящие посты в бизнес-структурах. Если не брать здравоохранение и социальную сферу, то практически все депутаты пришли из бизнеса», — рассказал источник.

