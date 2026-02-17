Жестоко убитую в Дубае российскую стюардессу после смерти облили зеленкой

В прошлом году в Дубае произошло жестокое убийство, которое потрясло не только Эмираты, но и Россию. Жертвой стала 25-летняя бортпроводница из Петербурга. И только сейчас, спустя месяцы, всплывают леденящие душу подробности этого преступления.

Как сообщил заместитель главы Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Петербургу Артем Черненко, убийство было заранее спланировано. Его слова передает РИА Новости.

Все случилось в гостинице Voco Bonnington. Подозреваемый — 41-летний бывший возлюбленный погибшей — напал на девушку с ножом. Он нанес не менее 15 ударов в туловище, шею и конечности.

После расправы мужчина остриг ей волосы ножницами и облил тело зеленкой. Зачем именно зеленка — пока остается загадкой, но этот деталь придает преступлению особый цинизм.

Следователи нашли возможный мотив. У убитой обнаружили расписку, согласно которой она обязалась вернуть мужчине 500 тыс. рублей. Долг, ревность или что-то другое толкнуло бывшего возлюбленного на кровавую расправу — теперь предстоит выяснить суду.

Сама девушка прилетела в Дубай за мечтой. Она планировала трудоустроиться в международную авиакомпанию и начать новую жизнь. В декабре 2025 года стало известно, что подозреваемого задержали в Петербурге.

