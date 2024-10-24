Не полетевший из-за насморка в космос Бабкин обратился к Путину

Космонавт Андрей Бабкин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о привлечении независимых экспертов для оценки его здоровья с целью выяснения законности причин исключения из летнего состава, сообщила «Газета.ру».

Управление президента отреагировало на просьбу и запросило у Центра подготовки космонавтов (ЦПК) «Роскосмоса» данные о том, на каком основании кандидат в космонавты был уволен с летной должности в сентябре 2024 года. Центр предоставил документы.

В них указано, что 12 июля 2024 года Андрея Бабкина осматривали и консультировали специалисты узкой направленности. В 2022 году космонавта прооперировали. Врача, который выполнял хирургическое вмешательство, также приглашали на медосмотр. На основании заключений приняли решение о запрете. Ответственное лицо — Главная медицинская комиссия заключения.

«Пискунов сообщил «Газете.ru», что он не присутствовал на консилиуме 12 июля 2024 года. Это подтверждает протокол совещания расширенного консилиума (также имеется в распоряжении «Газеты.ru»). Из него следует, что к обсуждению привлекли семь человек», — отметило издание.

В распоряжении «Газеты.ru» есть заключение медиков, в котором нет упоминания о запрете полетов из-за состояния здоровья космонавта. Эксперт в области космонавтики Дмитрий Струговец отметил, что комиссия не обладает полномочиями независимого органа. В первую очередь она подчинена определенным департаментам «Роскосмоса». На совещании летнего расширенного консилиума из семи человек пятеро были представителями именно этой организации.

Ранее сообщалось, что женщина-астронавт из США назвала полет с российскими космонавтами привилегией.