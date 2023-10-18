«Не понимает, что покупает»: Эксперт пояснил, как выбрать качественную молочную продукцию

Эксперт обратил внимание, что главная проблема в том, что производителей практически никто не контролирует. Поспорить с этим сложно. Автор материала рассказывает, как покупатель купил творог, в составе которого как раз творога практически не было. Этот факт совсем недавно обсуждали пользователи соцсетей.

Теперь производители на первый план в состав выносят полезные продукты, а следом указывают различные добавки, названия которых не понятны обычному человеку. Потребитель покупает сыр или масло, которое не соответствует качеству.

«Раньше, когда наш госнадзор в лице Россельхознадзора и Роспотребнадзора имел право проводить проверки, имел такие полномочия, тогда подделок было меньше на прилавках. В последнее время число подделок стало резко возрастать — особенно с марта 2022 года, когда власти ввели мораторий на проведение плановых и внеплановых проверок. То есть пищевые предприятия исключены из плана проверок — остались только предприятия с высокой степенью риска», - рассказал «НИ» председатель петербургской общественной организации потребителей «Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий

Правительство ввело мораторий для поддержки бизнеса, но производители используют это в своих целях, отмечает эксперт. Визуально понять, что товар некачественный, невозможно. Всеволод Вишневецкий рекомендует изучить список недобропорядочных компаний, которые составляют различные независимые общественные организации.

«Например, самый несоответствующий требованиям образец — под маркой «Окей». Частная марка. Заявлен на упаковке творог 9%, по факту оказалось 4%. Изготовитель для производства этого творога использовал вдвое меньше сырого молока, понизил себестоимость и заработал гораздо больше, чем, если бы выполнил все требования. По факту это фальсификация. Низкий белок у этого творога. Причем под маркой «Окей» мы проверили два творога разных изготовителей и оба они оказались некачественные. По другим образцам аналогичная картина — заявлены одни показатели, по факту — другие. Это говорит о том, что изготовители умышленно занижают использование сырья при изготовлении своей продукции с целью сэкономить и получить дополнительную прибыль. Потребитель не понимает, что он покупает», — рассказал эксперт Всеволод Вишневецкий

Качественный продукт – высокая цена. Эти два словосочетания никак не могут быть взаимозаменяемыми, уверен эксперт. Иногда разрекламированный производитель выпускает некачественную продукцию, поэтому ориентироваться при выборе на высокую цену не стоит.

Ранее стало известно, что в Московской области откроется завод по изготовлению молочной продукции. Работы уже находятся на завершающем этапе. Вложенные инвестиции позволят предприятию обеспечивать население качественной продукцией. Товары планируют доставлять в разные регионы. В области откроются вакантные места.