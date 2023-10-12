Завод по производству сыров и молочной продукции откроется в Московской области
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
В Ленинском округе завершается строительство завода по производству твердых сыров, камамбера и молочной продукции, его планируют достроить в декабре. Об этом сообщили в Минсельхозпроде Подмосковья.
«В предприятие вложат более 1 миллиарда рублей инвестиций. В сутки завод будет производить около 6 тонн сыров и молочной продукции», — уточнил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.
В ведомстве добавили, что реализацией проекта занимается Агрохолдинг «Рота -Агро» на собственной площадке. В результате в округе создадут 68 новых рабочих мест. Предприятие планирует поставлять произведенную продукцию в российские регионы.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил со старостами пяти округов развитие сельских территорий.