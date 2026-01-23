Птица-амфибия: под Петербургом сняли на видео редкого воробья

Биолог Павел Глазков в своем телеграм-канале проинформировал, что в Приозерском районе Ленинградской области сняли на видео редкий вид воробьев — птица не только умеет плавать, но и способна нырять, оставаясь под водой до 30 секунд, сообщил rosbalt.ru.

По информации эксперта, представитель пернатых носит научное название оляпка, а в народе его часто зовут водяным воробьем. Птица отличается скромными размерами и буровато-коричневым оперением с контрастным белым пятном на груди.

«Невероятно, в большом течении она способна даже бегать по дну. А когда оляпка прижимает крылья к себе, вода, словно кусочек пенопласта, выталкивает ее на поверхность», — написал эксперт.

Эксперт пояснил, что птица ныряет под воду для того, чтобы найти на дне насекомых. Примечательно, что выныривает она абсолютно сухой. В случае успешной охоты птица заливается звонкой мелодичной трелью.

Оляпка является редким гостем в российских краях. Ее популяция настолько мала, что вид внесен в Красные книги как Санкт-Петербурга, так и Ленинградской области, что подчеркивает его особый охранный статус. В комментариях подписчики высказали мнение, что оляпка — удивительная птица.

