«Не принимайте за банк»: юрист рассказал об опасной простоте кредитных кооперативов

Юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев рассказал REGIONS, что вклады в кредитные потребительские кооперативы (КПК) не защищены системой страхования вкладов.

Эксперт пояснил, что участники кооперативов могут нести субсидиарную ответственность по долгам организации, потому что КПК — объединение для взаимного финансирования со своими юридическими рисками. Юрист призвал не принимать объединение за банк.

«Человек, взаимодействующий с такой структурой, не просто получает услугу, а вступает в состав участников и принимает правила внутренней системы», — сказал Русяев.

Как разъяснил юрист, суть схемы проста: участники скидываются, собранные деньги накапливаются и затем выдаются в виде займов друг другу. Членство наделяет правом голоса, но также налагает дополнительные юридические обязательства. В частности, уставом может быть закреплена обязанность членов вносить дополнительные взносы для покрытия долгов кооператива, что прямо предусмотрено законодательством.

«В отличие от коммерческих микрокредитных организаций, где отношения строятся по схеме „кредитор — заемщик“, здесь возникает членство», — пояснил юрист.

Юрист призвал обращать внимание на документы, которые человеку предлагают подписать. Любой подобный документ обязательно включает положения о членстве, включая порядок вступления и выхода, вопросы, связанные с паевыми и другими взносами, а также описание системы управления организацией.

