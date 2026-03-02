«Не прячьте голову в песок»: психолог назвала первые шаги при тревожных сигналах у ребенка

Психолог Ольга Селезнева высказала мнение, что родители подростков часто замечают изменения в их поведении, но не обращаются к специалистам и не придают серьезного значения, сообщил newstracker.ru.

По мнению психолога, изменения в поведении своих детей родители часто связывают с трудностями переходного периода, с плохим настроением или же относятся к ним как к временным переменам. Специалист советует не игнорировать любые изменения.

Первое, что эксперт советует сделать, — посетить школу и поговорить с учителем. Важно выяснить, нет ли конфликта с одноклассниками, проблем в общении со сверстниками, изменения в поведении. Кроме того, можно сразу обратиться на горячую линию. Она доступна и для детей. Специалисты всегда проконсультируют.

«Если вы видите какие-то предвестники того, что с вашим ребенком может случиться что-то, не прячьте голову в песок, идите за помощью к специалистам», — посоветовала Ольга Селезнева.

Ольга Селезнева рекомендует каждой семье с ребенком знать номера горячих линий. Если проблема не решена, то можно обратиться к профильному специалисту, например, к психологу. Во многих регионах РФ функционируют психологические центры.

«Можно в интернете найти контакты центров. И вам под вашу проблему подыщут именно того специалиста, того психолога, который поможет вам решить этот запрос, с которым вы обращаетесь», — подчеркнула она.

По мнению специалиста, родителям важно знать одноклассников и друзей ребенка, общаться с ними, интересоваться состоянием своего ребенка.

