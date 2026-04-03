Не проплатить парковку и не купить сувениры в зоопарке: с какими проблемами столкнулись жители и гости Петербурга

Жители Северной столицы, как и многие другие россияне, массово жалуются на внезапные перебои в работе некоторых банков, сообщил rosbalt.ru.

По информации издания, клиенты столкнулись с тем, что не могут расплатиться картой в магазинах — на кассах высвечивается сообщение о системной ошибке.

По данным издания, из-за сбоя у пользователей возникли проблемы и с оплатой парковки в Петербурге через мобильное приложение «Парковки Санкт-Петербурга». В пресс-службе ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» посоветовали водителям временно использовать альтернативные способы — например, оплату через СМС или паркоматы.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка сообщили, что в пятницу, 3 апреля, безналичная оплата временно недоступна. Рассчитаться за еду, сувениры и в кафе можно будет только наличными деньгами. Жителей и гостей города просят учитывать данную информацию при посещении зоопарка.

Ранее сообщалось, что жителей Подмосковья предупредили о временных сбоях при оплате проезда в автобусах банковскими картами.