Жителей Подмосковья предупредили о временных сбоях при оплате проезда в автобусах банковскими картами

В Московском регионе наблюдаются временные сбои в работе банковских сервисов, что может привести к возникновению ошибок при оплате проезда картами в автобуса — в некоторых случаях карта может автоматически попасть в стоп-лист и временно не приниматься валидаторами. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В сообщении подчеркнули, что АО «Мострансавто» не блокирует карты пассажиров, это происходит автоматически на стороне оператора платежных систем. Если такое произошло, жителям и гостям региона стоит зайти на сайт оператора оплаты, ввести данные банковской карты, проверить наличие задолженности и оплатить ее, если она имеется. После успешного проведения платежа карта автоматически выйдет из стоп-листа.

На время возможных сбоев пассажирам посоветовали иметь при себе альтернативный способ оплаты проезда — транспортную карту.

