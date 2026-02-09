Жительница Кемерова в соцсетях с возмущением рассказала, что кондуктор одного из автобусов высадила девочек-подростков из общественного транспорта, сообщил VSE42.Ru . По словам горожанки, у ее дочери на карте были деньги, но оплата не прошла сразу.

По информации матери одной из девочек, инцидент произошел в субботу, 7 февраля, в вечернее время суток. Девочке 13 лет. Водитель якобы остановил возле моста. Женщина считает, что подростку было страшно и холодно. Она не понимает, почему кондуктор принял такое решение.

«На дворе зима, почти ночь, а ребенку всего 13 лет», — написала горожанка.

Россиянка рассказала, что с дочкой ехали еще две девочки. У них оплата прошла сразу, а удочери автора поста — нет. Водитель, по ее данным, высадил из автобуса всех девочек. Деньги с карты за проезд сняли, но через некоторое время. Подростки уже были на улице.

