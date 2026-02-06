«Стало скучно»: обычная детская прогулка в мороз обернулась поисками и спасением благодаря водителю автобуса

Представительница МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале обратилась к родителям с просьбой контролировать время прогулок детей в морозные дни. Длительное пребывание на холоде может закончиться трагически. Поводом для обращения стали инциденты, которые произошли в разных регионах РФ, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, один из случаев произошел в Кузбассе. 11-летняя девочка и ее 9-летний друг попросили родителей разрешить им погулять после школы. Согласно договоренностям, дети должны были вернуться через час. Однако им стало скучно играть в своем районе. Ребята отдалялись от дома, пока не поняли, что заблудились.

По данным Ирины Волк, в этот день погода в Новокузнецке была морозной. Градусник показывал минус 20. Длительная прогулка становилась опасной для здоровья. Дети сели в автобус. Водитель проявил бдительность и понял, что ребятам без сопровождения взрослых нужна помощь. Он проинформировал о детях экипаж ДПС.

«Инспекторы пересадили ребят в патрульный автомобиль, включили обогрев и напоили их горячим чаем», — проинформировала в телеграм-канале представительница МВД России Ирина Волк.

По данным Волк, сотрудники правоохранительных органов установили личности родителей ребят. Мамы в это время проводили их поиски собственными силами. Сотрудники полиции передали ребят родителям.

«Мамы поблагодарили полицейских за чуткость, профессионализм и оперативность», — указано в сообщении Ирины Волк.

Ранее сообщалось, что у пропавшей в Красноярском крае Ирины Усольцевой остались неоплаченные штрафы.