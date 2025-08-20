Не просто аксессуар: как рассчитать максимальный вес ранца для ребенка по формуле специалистов?

Центральным пунктом рекомендаций является строгое правило, регламентированное нормами СанПиН. Согласно этим санитарным нормам, максимальный вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей вместе с самим ранцем для учащихся 1–4 классов не должен превышать 10% от массы тела самого ребенка. Для старшеклассников этот показатель может быть увеличен, но не более чем до 20%. Для наглядности: если первоклассник весит 25 кг, то его ранец не должен быть тяжелее 2,5 кг.

«Первоклашке и ученикам начальных классов нужно подбирать рюкзак, который без наполнения весит не более 700 граммов, а обучающимся в средней и старшей школе — более 1 кг», — пояснила Ксения Ицкова.

Как уточнила Ксения Ицкова, заместитель начальника Ногинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области, помимо веса крайне важна конструкция аксессуара. По ее словам, обязательным элементом является наличие формоустойчивой (ортопедической) спинки. Она обеспечивает правильную поддержку позвоночника и помогает распределить нагрузку. Если время ношения рюкзака превышает 30 минут в день, эксперты настоятельно рекомендуют выбирать модели с жестким каркасом.

«Рюкзак должен иметь детали, фурнитуру со светоотражающими элементами на передних, боковых, верхних поверхностях», — уточнила Ксения Ицкова.

