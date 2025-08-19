Свыше 2 тыс. первоклассников Подмосковья получили подарочные наборы к учебному году
Фото: [Министерство социального развития МО]
В Подмосковье более 2 тыс. первоклассников получили подарочные наборы к учебному году. О реализации меры поддержки рассказали в Министерстве социального развития Московской области.
Указанная мера поддержки доступна детям из семей с низкими доходами, которые идут в первый класс. В составе подарочного набора — рюкзак и все необходимое для учебы.
«Мы всегда стараемся идти в ногу со временем и следовать тенденциям — доработали дизайн рюкзака, а также добавили новые принадлежности», - отметила вице-губернатор региона Людмила Болатаева.
К примеру, в набор добавили бутылочку и контейнер для еды, световозвращающие наклейки и предметы для творческих занятий.
Мера поддержки назначается проактивно. Важным условием является зачисление ребенка в муниципальную или государственную образовательную организацию Подмосковья.
