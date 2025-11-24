«Не просто досадная оплошность»: как обращение к депутату помогло жителю Серпухова списать долг по кредиту

Серпухович обратился в региональную приемную депутата Государственной думы Александра Когана с просьбой помочь в решение проблемы, связанной с просрочкой кредита, сообщил REGIONS.

По информации издания, мужчина впервые просрочил платеж в период пандемии из-за непредвиденных финансовых сложностей. Финансовая организация подала в суд. В 2023 году у мужчины появилась возможность погасить основную сумму долга. Однако в базе данных информация не обновилась. Предположительно, причиной стали технические неисправности.

По данным издания, депутат Александр Коган решил разобраться в ситуации. После детального ознакомления с документами было решено направить официальный запрос в Центральный банк РФ. Банк-кредитор признал ошибку и аннулировал задолженность. Депутат в своем телеграм-канале проинформировал об итогах решения конфликтной ситуации. Он отметил, что системная работа имеет важное значение при восстановлении прав.

«Такая ситуация не просто досадная оплошность. Для человека это реальные проблемы, стресс, ограничения. Важно, что совместными усилиями нам удалось добиться справедливого решения», — написал он.

