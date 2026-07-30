Не просто оставить, а еще и зарядить: настоятель храма в Зарайске совместил молитву и современные технологии

В Троицком храме города Зарайска прихожанам предложили необычный способ решения проблемы с мобильными телефонами. Вместо того чтобы прятать гаджет в карман или оставлять его дома, можно сдать устройство на входе и заодно поставить его на подзарядку, сообщил REGIONS.

Автором идеи и создателем зарядной станции стал настоятель храма иерей Роман Куделин. До принятия сана он окончил Рязанский радиотехнический институт, поэтому в электротехнике и радиотехнике разбирается профессионально.

В беседе с REGIONS священник не стал раскрывать детали конструкции, но отметил, что технически устройство устроено «не слишком сложно». Внешне зарядная станция напоминает черную металлическую коробку с полкой и прорезями, через которые выведены кабели для подключения.

«Специально купил все возможные варианты: тут три USB-C, есть microUSB и Lighting для владельцев iPhone», — отметил отец Роман.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Евгений Мазепов ]

Теперь прихожане могут оставить телефон при входе с пользой — и не отвлекаться во время службы, и подзарядить устройство. На этом отец Роман останавливаться не намерен. После завершения ремонта в храме и установки новой проводки он планирует оборудовать специальный блок с розетками, чтобы любой желающий мог воспользоваться им для зарядки личных устройств. Инициатива уже вызвала интерес у прихожан и неожиданно объединила церковные традиции с современными технологическими потребностями.

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