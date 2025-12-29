Снежный унитаз появился в центре Истры

Жители подмосковной Истры нашли оригинальный способ скоротать зимние дни и поделились в соцсетях результатами своего творчества, сообщил REGIONS.

В местном паблике появилась целая подборка фотографий снежных фигур, слепленных во дворах и на улицах города. Авторы публикации сопроводили снимки ироничной подписью: «Снеговики все чудесатей и чудесатей».

На фото можно увидеть не только традиционных снеговиков с морковками вместо носа, но и куда более креативные работы. Среди них — снежный «качок», фигура в виде популярной игрушки Хагги-Вагги и даже полноразмерный снежный унитаз. В комментариях пользователи активно шутят и спорят, чья фантазия оказалась самой неординарной.

«Надеюсь, что этого „белого брата“ по назначению никто использовать не будет», — пошутил в комментариях один из подписчиков.

