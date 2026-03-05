Не просто сохранить, а приумножить: вкладчики пересмотрели отношение к деньгам — больше 152 млрд руб. ушли на депозиты

Кузбассовцы всерьез взялись за накопления: по итогам 2025 года объем размещенных средств в депозитных продуктах превысил 152 млрд руб. Такую цифру озвучила управляющий ВТБ в Кузбассе, вице-президент банка Анжелика Рогожкина на пресс-конференции, посвященной итогам работы, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Особую активность жители региона проявили в четвертом квартале. Пик пришелся на декабрь, когда банки предлагали максимально выгодные проценты по вкладам. Вкладчики делали ставку на краткосрочные продукты — популярностью пользовались депозиты сроком на три-четыре месяца. Такая стратегия позволяла гибко реагировать на изменения ключевой ставки и фиксировать высокую доходность.

Как отметила представитель банка, у кузбассовцев сформировалась устойчивая привычка: в периоды высоких ставок они предпочитают не тратить свободные средства, а отправлять их на депозиты. Длительное сохранение высокой ключевой ставки привело к тому, что проценты по вкладам превратились для многих в полноценный источник дохода, а не просто в способ уберечь деньги от инфляции.

Еще один заметный тренд — растущий интерес к инвестиционным продуктам. За прошлый год спрос на них увеличился на 43%. Жители Кузбасса постепенно осваивают новые финансовые инструменты, стремясь диверсифицировать свои сбережения и искать дополнительные возможности для заработка.

«Поведение клиентов стало более рациональным. Граждане перестали открывать вклады "по инерции", они стали чувствительны к доходности, срокам и активно реагируют на точечные предложения банков, выбирая оптимальный момент для размещения средств. Что касается 2026 года, по нашим оценкам он обещает быть более спокойным, прагматичным и ориентированным на поиск баланса между доходностью и надежностью в условиях постепенного возврата к нормальной денежно-кредитной политике. Драгоценные металлы будут оставаться в центре внимания», – пояснила Анжелика Рогожкина.

