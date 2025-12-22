Зарубин: корреспонденты CNN и BBC затруднились с переводом слова «подсвинки»

Журналист BBC Стивен Розенберг столкнулся с трудностями при переводе слова «подсвинки», которое употребил президент России Владимир Путин во время прямой линии. В разговоре с коллегой из ВГТРК Павлом Зарубиным он отметил, что долго размышлял над тем, как правильно передать этот термин.

21 декабря на официальном сайте Кремля была опубликована стенограмма выступления Владимира Путина. В англоязычной версии текста слово «подсвинки» переведено как «swine underlings», что означает «свиньи-подчиненные» или «подручные свинки».

«Я долго мучился, потому что есть разные слова — little piggy (маленькая свинка) или piglet (поросенок). <...> Это сложно», — посетовал Розенберг.

Журналист CNN Фредерик Плейтген в свою очередь тоже поделился трудностями, возникшими при переводе термина «подсвинки» на английский язык. Он отметил, что это новое понятие на дипломатической арене.

«Я <...> перевел как маленькие свиньи или поросята. Думаю, именно такой перевод я использовал. Так что это, безусловно, было интересное новое слово на дипломатической сцене», — признался в беседе с Зарубиным журналист.

Ранее сообщалось, что выражение «европейские подсвинки» может войти в словарь афоризмов 2025 года.