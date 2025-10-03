«Слова мудреца с большой буквы»: военный эксперт оценил выступление Путина на «Валдае»

По мнению эксперта, речь президента Путина характеризует его как опытного стратега. Российский лидер — это не просто политик, который оперативно реагирует на текущую обстановку в современном мире.

«А скорее, это слова мудреца с большой буквы, архетипичного мудреца, который оценивает свою роль в истории, и путь, что Россия проделала за четверть века, ту эволюцию, которую мы все вместе прошли, в том числе в контексте СВО», — высказал мнение военный эксперт.

Военный эксперт считает, что посыл Путина лидерам Европы заключался в демонстрации отношения Кремля к их заявлениям. Для Москвы они не имеют никакого значения. Россия намерена сотрудничать с партнерами из Азии, Африки и Латинской Америки, укреплять энергетические связи и улучшать торговлю.

Российский лидер, по мнению эксперта, также дал понять, что страна намерена сохранять культурные корни и национальные символы. Отреагировал Путин и на желание Запада усиливать военный потенциал. Президент дал понять, что новые поставки ракет не изменят установившегося стратегического баланса. По мнению эксперта, главный посыл — Россия не заинтересована в войне, но в случае угрозы готова дать достойный отпор.

«Путин сказал ясно, что "томагавки" не решают ничего глобально. Они добавят хлопот, но Россия готова к любым сценариям. А главное — у нас тоже есть сюрпризы, которые пока не на витрине», — пояснил Щепетнов.

По мнению эксперта, речь Путина свидетельствует о продолжении война на всех фронтах: в культуре, в экономике, в дипломатии.

