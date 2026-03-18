«Не разделяет ценности „зеленых“»: в Красноярском крае хотят забрать место у депутата Ирины Ивановой

По информации издания, депутат написала заявление о выходе из партии. В партии напомнили, что в парламент она попала по партийным спискам. По мнению бывших однопартийцев, место Ивановой должен занять следующий кандидат.

Владислав Алейников высказал мнение, что избиратели отдали свои голоса за «зеленых», а значит, именно эта партия обязана отстаивать их экологические запросы и защищать природу.

«Люди голосовали за партию, а не за нее лично. Последний год показал, что Ирина не разделяет идеологию и ценности „зеленых“», — заявил лидер красноярского отделения партии Владислав Алейников.

Лидер красноярского отделения партии отметил, что Иванова не поддержала предложение однопартийцев относительно мер, необходимых для улучшения качества воздуха в нескольких городах региона. Кроме того, депутат не присутствовала на рассмотрении законопроекта об эвтаназии бездомных животных. По данным Алейникова, она не обращалась с уточняющими вопросами после докладов краевого министерства экологии.

По данным издания, место в парламенте, по предварительной информации, может занять следующий в очереди по партийному списку — космонавт Сергей Ревин, удостоенный звания Героя России. Он побывал на МКС в 2012 году.

Ранее сообщалось, что по результатам предстоящих выборов Мособлдума может быть обновлена на 40%.