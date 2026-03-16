Не рискуйте жизнью: специалист по безопасности на воде рассказал, почему весной нельзя доверять даже толстому льду

Специалист по безопасности на водных объектах Игорь Тюрин предупредил, что весной толщина льда еще не гарантирует, что по нему можно безопасно передвигаться, сообщил nashgorod.ru.

Эксперт отметил, что в весенний период лед становится пористым, потому что постепенно наполняется водой. Визуально может казаться, что он по-прежнему толстый и прочный, однако на самом деле лед уже может разрушаться изнутри.

По словам специалиста, ледяной покров часто становится самым опасным перед началом ледохода. Структура льда быстро меняется под воздействием солнечного тепла и плюсовых температур. В такие периоды лед уже не может выдержать нагрузку весом, как было прежде. Игорь Тюрин предупредил, что в этот период человек рискует провалиться даже под толстый слой льда.

«Особенно опасны участки возле берегов, мест с течением и впадений ручьев, где разрушение ледяного покрова происходит быстрее всего», — указывает эксперт.

По данным экспертов, перед движением льда по рекам сначала поверхность водоема темнеет. Вскоре на льду появляются трещины и промоины. Россиян призывают быть бдительными и не рисковать жизнью и здоровьем.

Ранее юрист Углов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что штраф до 4,5 тыс. руб. предусмотрен за выезд на лед в Подмосковье.