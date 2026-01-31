«Не садись за один стол с изменщиком»: позиция священника о том, как верующим стоит относиться к прелюбодеянию

По мнению священнослужителя, в православной традиции существует представление о недопустимости совместного участия в трапезе с теми, кто открыто пребывает в состоянии прелюбодейной связи. Это значит, что сидеть за одним столом с человеком, который изменяет своей второй половинке, — недопустимо для православного верующего. Так гласит Священное Писание, отметил иерей. Однако такое правило применимо для изменщика, который считает себя христианином.

Священник уточнил, что человек может не считать себя верующим, но изменять. Верующий должен осознавать, что терпимость к чужому прелюбодеянию может негативно отражаться на духовном состоянии того, кто не видит в греховном поступке ничего страшного. Иерей рекомендует проявлять снисхождение к изменщикам, но не допускать совместного веселья.

«К сожалению, сегодня многие не понимают, что такое снисхождение к прелюбодеянию приводит к тому, что, если сам человек окажется в такой истории, когда ему кто-то изменит, то ему будет очень больно от того, что к тому будут относиться снисходительно», – заключил иерей.

