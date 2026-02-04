«Куропатки обосновались на подоконнике»: стая птиц поселилась у окон в Звенигороде

В подмосковном Звенигороде произошло необычное природное явление: стая диких куропаток обосновалась на подоконниках одного из многоквартирных домов, пишет REGIONS.

Птицы уверенно расположились у окон, явно ожидая угощения от жильцов. Фотографии и видео пернатых гостей быстро разлетелись по местным чатам и социальным сетям, вызвав удивление и интерес.

Специалист-орнитолог Владимир Романов объяснил такое поведение птиц процессом адаптации к условиям зимовки в городской среде. По его словам, города привлекают диких пернатых несколькими ключевыми факторами.

Во-первых, здесь существует обильная кормовая база, включая зеленые насаждения. Во-вторых, горожане активно подкармливают птиц. В-третьих, в городах формируется более стабильный и теплый микроклимат по сравнению с лесом, а очищенные от снега улицы и дворы облегчают поиск пищи.

Пока остается открытым вопрос, станет ли такая зимняя миграция куропаток в городские кварталы ежегодной традицией. Для ответа на него требуются длительные наблюдения и исследования. Однако уже сейчас жителям Звенигорода выпал уникальный шанс близко познакомиться с представителями дикой природы, обычно избегающими человеческого жилья.

Ранее представитель экспертного сообщества Анна Мостовая рассказала, что 7 февраля по всей России пройдет акция по подсчету воробьев.