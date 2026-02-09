«Не смогли восстановить коммуникации»: драматичная история закрытия «Дома Демидовых» и судьба их бывшего здания

На площадке с бесплатными объявлениями выставлен на продажу объект недвижимости — двухэтажное историческое здание в Перми, где работала пекарня-кафе «Дом Демидовых». Около месяца назад собственники были вынуждены закрыть бизнес, сообщил properm.ru.

По данным издания, общая площадь здания составляет 300 кв. м, а стоимость — 80 млн руб. Постройка обладает универсальной планировкой, что делает ее пригодной для размещения самых разных коммерческих проектов: от ресторана или медицинского центра до офисного пространства или частного учебного заведения.

Ранее на первом этаже этого здания работала пекарня-кафе. Примерно месяц назад собственникам пришлось закрыть заведение. В своем обращении они отметили, что последние 18 месяцев стали для них непростым периодом. Они одержали победу в целом ряде судебных разбирательств, выдержали множество контролирующих проверок и пытались внедрить новые бизнес-модели. Однако реализовать задуманное в полной мере не удалось.

