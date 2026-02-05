Куда уехала башня из музея Поленова: что известно об исчезновении исторического здания в Тульской области

В Тульской области сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту загадочного исчезновения водонапорной башни с территории государственного музея-заповедника «Поленово». Уникальное сооружение, спроектированное великим художником, было незаконно похищено. В данный момент правоохранительные органы квалифицируют произошедшее как растрату и пытаются восстановить хронологию событий. Об этом сообщает «Газета.ру»

Музей «Поленово» является объектом культурного наследия федерального значения. Все постройки на территории бывшей усадьбы Борок создавались по личным чертежам Василия Поленова, который сочетал в архитектуре элементы модерна и традиционного русского сруба. Следователи устанавливают круг лиц, причастных к хищению и транспортировке габаритного строения.

Ранее стало известно об успешном возвращении из Италии старинной виолончели семнадцатого века, украденной еще в середине девяностых годов. Однако если музыкальный инструмент удалось найти спустя десятилетия, то поиски массивной башни из тульской усадьбы только начинаются. Специалисты опасаются, что историческая постройка могла быть разобрана на металлолом или вывезена на частную территорию.

