В Подмосковье за первую неделю акции «Покорми птиц» развесили более 1,5 тыс. кормушек

В Подмосковье по итогам первой недели экоакции «Покорми птиц», которую проводит Министерство, экологии и природопользования Московской области, развесили более 1,5 тыс. кормушек.

«Первые результаты оказались просто ошеломительными. Участникам не помешали ни морозы, ни глубокий снежный покров, на помощь птицам выходят целые семьи, школьные классы, экоактивисты и просто любители природы», — рассказал глава министерства Виталий Мосин.

Министр отметил, что в топ-3 округов по количеству развешанных кормушек — Истра, Мытищи и Коломна. Только в Истре обустроили более 1 тыс. «столовых» для пернатых.

В рамках акции также проходят тематические мероприятия, в том числе мастер-классы, фестивали, конкурсы фотографий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по оздоровлению лесов в регионе.