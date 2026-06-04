«Не согласовали цены»: наследница, забравшая миллион, отказалась платить за гроб и венки

На протяжении трех лет, по информации суда, отзывчивая местная жительница кормила и ухаживала за больной соседкой. А когда та скончалась осенью прошлого года, женщина за свой счет организовала достойное прощание. Пока неравнодушная спасительница, как рассказал Бакальчук, отдавала похоронному агентству 180 тыс. руб., появилась родственница покойной.

Наследница пятой очереди, по данным источника, ни разу не навестила умершую при жизни и полностью проигнорировала похороны. Однако, как отметил консультант суда, она переписала на себя банковские счета покойной, на которых хранилось более 1 млн руб.

Разбогатевшая наследница, по словам Бакальчука, была крайне возмущена и попыталась оспорить требования соседки. Она жаловалась на то, что чужая женщина потратила деньги без ее ведома. Родственница заявила, что венки и ритуальные полотенца — это просто дань традиции, а оплата транспорта для сотрудника похоронного агентства и вовсе не имеет отношения к делу. При этом сама наследница, как отмечается, искренне недоумевала, почему с ней не согласовали цены на ритуальные услуги, хотя на прощание с бабушкой она даже не приехала.

«Женщине придется полностью возместить соседке все потраченные 180 тыс. руб.», — говорится в статье Сибдепо.

Ранее сообщалось, что в МФЦ Подмосковья пройдут бесплатные консультации по мемориальным услугам.