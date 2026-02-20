Не спешите в суд: эксперт назвал способы повлиять на соседа-алкоголика без радикальных мер

Как утихомирить соседа с алкогольной зависимостью, не доводя до выселения — такой вопрос REGIONS обсудил с экспертом по ЖКХ Дмитрием Бондарем. Специалист пояснил: суды крайне неохотно лишают граждан единственного жилья, но это не повод бездействовать. Грамотное и последовательное давление способно изменить ситуацию к лучшему.

В основе любых претензий — статья 17 Жилищного кодекса, обязывающая жильцов уважать права соседей и соблюдать санитарные нормы. Если правила нарушаются системно, первым делом эксперт советует обращаться в полицию и фиксировать каждый случай.

«Регулярные вызовы полиции и фиксация каждого случая в Книге учета сообщений о преступлениях (КУСП) создают необходимый фон, который заставляет человека осознать неотвратимость внимания к его персоне», — пояснил Бондарь.

Параллельно эксперт советует подключить управляющую компанию: по статье 30 ЖК она вправе требовать от собственника содержать помещение в порядке. Иногда даже официальное предписание от Жилинспекции или Роспотребнадзора помогает лучше любых угроз.

Бондарь также рекомендует не забывать о социальных службах и волонтерских организациях, работающих с зависимыми. По его словам, простое человеческое участие — помощь с уборкой или предложение реабилитации — порой оказывается действеннее судебных исков.

Даже если конфликт дойдет до суда, сам факт разбирательства и вынесенное предупреждение могут стать для нарушителя поводом пересмотреть поведение. Только комплексный подход, где юридические меры сочетаются с поддержкой, способен вернуть в дом тишину и порядок, считает специалист.

Ранее сообщалось, что жительница Бронниц устроила мусорное расследование и бросила мусор под двери квартиры подозреваемого.