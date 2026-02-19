Остановка как помойка: жительница Бронниц устроила мусорное расследование и нашла виновного

В бронницком поселке Горка разгорелся нешуточный конфликт из-за мусора, который местные жители регулярно оставляют прямо у остановки. Одна из жительниц решила положить этому конец, причем весьма нестандартным способом, сообщил REGIONS.

В местном паблике уже не раз появлялись фото пакетов с отходами, аккуратно приставленных к остановочному павильону. А недавно ситуация усугубилась: неизвестные разбили в том же месте стекла. Терпение одной из жительниц поселка по имени Ангелина лопнуло. Она вскрыла один из пакетов и обнаружила там множество бутылок из-под пива определенной марки. Сопоставив факты, женщина пришла к выводу, что нарушитель — ее собственный сосед.

«Тут и думать нечего, я его каждый день с этими упаковками вижу. Он ничего другого и не пьет, так что просто сложила два и два. Ничего, не переломилась, взяла и под дверь ему поставила!» — написала россиянка в Сети.

Что было дальше с подброшенным к двери пакетом, пока неизвестно — активная жительница на связь больше не выходила. Однако ее история вызвала бурную реакцию в соцсетях. Одни поддерживают решительную борьбу с загрязнением, другие сомневаются, что адресат выбран правильно.

«Да меня точно так же и без всяких оснований соседка заподозрила, что это я оставила пакет с мусором на первом этаже. И мало того, что этот посторонний совершенно мусор подняла мне на этаж, она его еще и разбросала по лестничной площадке! Это просто уже маразм какой-то!» — написал один из комментаторов.

Российское законодательство устанавливает серьезную ответственность за складирование отходов в неположенных местах. Статья 8.2 КоАП РФ предусматривает, что граждане, решившие превратить неустановленную территорию в стихийную свалку, могут лишиться от 3 до 5 тыс. руб. Для должностных лиц наказание куда ощутимее — штраф достигает 40 тыс. руб.

«Важно отметить, что неправильная утилизация мусора не только вредит экологии, но и может создавать опасность для здоровья людей. Это может стать причиной распространения заболеваний, появления грызунов, насекомых и других неприятностей, связанных с загрязнением территории», — рассказал адвокат Московской коллегии Алексей Моисеев.

