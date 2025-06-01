«Не стоит сопротивляться»: эксперт рассказал, как вести себя во время магнитной бури

Врач Андрей Кондрахин рассказал, как избежать проблем со здоровьем во время магнитной бури, сообщило интернет-издание «Абзац».

Эксперт рекомендует отказаться от употребления спиртных напитков. Также не стоит перегружать организм кофе и пищей, которая сложно усваивается. По мнению медика, организм начнет самостоятельно подстраиваться под изменение фона. Человек почувствует, что происходит период адаптации.

«(Организм. — Прим. ред.) начнет замедлять активность, и этому не стоит сопротивляться, лучше полениться и провести день спокойно», — рассказал эксперт Кондрахин.

По мнению медика, ухудшение самочувствия может проявиться у людей, которые устали или имеют какие-либо хронические заболевания. Эксперт отметил, что здоровые люди могут не обратить внимание на магнитные бури.

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев рассказал РИА Новости, что магнитная буря достигла предпоследнего уровня мощности. По словам эксперта, она накрыла Землю утром субботы, 31 мая. Астроном допустил, что буря может достичь наивысшей оценки — пяти баллов.

Ранее сообщалось, что ученые раскрыли последствия крупнейшего выброса массы на Солнце.