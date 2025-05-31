Ученые раскрыли последствия крупнейшего выброса массы на Солнце

Впервые за 2025 год на Солнце произошел мощнейший выброс массы, вызванный сильной солнечной вспышкой. Об этом РИА Новости рассказал руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (РАН) Сергей Богачев.

По его словам, этот событие было зафиксировано в активной области, расположенной почти прямо на линии между Солнцем и Землей. Оно, отметил ученый, увеличивает вероятность воздействия на нашу планету.

«Событие стало результатом сильной солнечной вспышки уровня M8.2, произошедшей в 03:05 по московскому времени в активной области № 4100», — сказал Богачев.

Он подчеркнул, что в результате выброса скопилось большое количество солнечной плазмы, которая скоро может достигнуть нашей планеты.

Несмотря на то, что мощность этого события уступает сильнейшим солнечным извержениям прошлого года. Оно способно стать стартом серии магнитных бурь высокой интенсивности, достигнув класса G4.

Богачев предположил, что вещество достигнет Земли вечером 1 июня, после чего ожидается усиление геомагнитной активности.

Ранее руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев сообщил, что на Земле зафиксировали магнитную бурю уровня G3.