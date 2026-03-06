Не только дом: бытовки и навесы тоже под прицелом — юрист рассказала, какие постройки требуют легализации в Подмосковье

Сарай без фундамента и с фундаментом — разные объекты недвижимости, которые могут требовать узаконивания наравне с домом. Юрист, член Московской областной коллегии адвокатов Ирина Зуй рассказала REGIONS, какие постройки в 2026 году могут стать источником штрафов и проблем при продаже участка.

Эксперт пояснила, что контролирующие органы в ближайшее время будут внимательно следить за объектами на земельных участках. Значение имеет связь постройки с землей.

«Объектом капитального строительства считается здание или сооружение на надежном основании — бетонном фундаменте, массивной плите, серьезных заглубленных опорах. Такие бани, сараи, хозблоки и даже теплицы подлежат регистрации в Росреестре как отдельные объекты», — уточнила Зуй.

Эксперт рассказала, что временные конструкции чаще всего не требуют постановки на кадастровый учет. К ним относят разборные теплицы «на дугах», легкие навесы, конструкции без фундамента, бытовки. Однако контролирующие органы рассматривают каждый случай индивидуально. Они могут обратить внимание на габариты объекта, оценят легкость демонтажа и изучат тип основания.

Главная проблема в том, что собственники могут квалифицировать одни и те же объекты не так, как данные о них внесут в документы. Юрист предупредила, что игнорирование требований грозит наложением штрафа. Однако это не единственная возможная проблема.

«Незарегистрированный сарай или баня создают проблемы при любой серьезной сделке: купле‑продаже, дарении, наследовании. Формально того, чего нет в Росреестре, как бы нет и в составе имущества, и это может обернуться спорами между наследниками и отказами банков при сделках», — предупредила юрист.

Юрист советует не ждать визита проверяющих и заранее привести документы в порядок: провести инвентаризацию на участке. Все капитальные постройки на фундаменте, которые явно предназначены для многолетнего использования, лучше легализовать сейчас, пока это можно сделать спокойно, без штрафов и предписаний.

Ранее сообщалось, что кризис, тревожность и информационная перегрузка мотивируют россиян покупать дачи.